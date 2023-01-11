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8 минут назад

Турция, Россия и Украина обсудят открытие гуманитарного коридора

Lenta.ru

Омбудсмены России, Турции и Украины договорились встретиться, чтобы обсудить открытие гуманитарного коридора между Москвой и Киевом, при этом Анкара хочет стать посредницей и оказывать помощь пострадавшим от боевых действий на Украине детям, женщинам и раненым. С таким предложением выступил турецкий омбудсмен Шереф Малкоч. Цитату приводит издание Hurriyet.

Турция, Россия и Украина обсудят открытие гуманитарного коридора
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Если этот механизм будет создан, десятки тысяч детей благополучно воссоединятся со своими семьями через Турцию, подчеркнул Малкоч.

«После "зернового коридора" у нас есть намерение по открытию коридора для воссоединения семей, женщин, детей и раненых», — отметил он.

Ранее стало известно, что уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова встретилась с омбудсменом Украины Дмитрием Лубинцом, они обсудили вопросы оказания гуманитарной помощи гражданам двух стран.

В мире,Татьяна Москалькова,
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