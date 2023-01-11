Турция, Россия и Украина обсудят открытие гуманитарного коридора

Омбудсмены России, Турции и Украины договорились встретиться, чтобы обсудить открытие гуманитарного коридора между Москвой и Киевом, при этом Анкара хочет стать посредницей и оказывать помощь пострадавшим от боевых действий на Украине детям, женщинам и раненым. С таким предложением выступил турецкий омбудсмен Шереф Малкоч. Цитату приводит издание Hurriyet.

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Если этот механизм будет создан, десятки тысяч детей благополучно воссоединятся со своими семьями через Турцию, подчеркнул Малкоч.

«После "зернового коридора" у нас есть намерение по открытию коридора для воссоединения семей, женщин, детей и раненых», — отметил он.