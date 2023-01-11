Зеленский: «Третьей мировой не будет, это не трилогия»

«Впереди еще баталии и слезы, но уже сейчас я точно могу сказать, кто был лучшим в прошлом году, это вы. Свободные люди свободного мира. Те, кто объединился вокруг поддержки свободного украинского народа. <…> «Третьей мировой войны не будет, это не трилогия», - сказал украинский президент.