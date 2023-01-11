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35 минут назад

Зеленский: «Третьей мировой не будет, это не трилогия»

Мария Иванова

Президент Украины Владимир Зеленский выступил по видеосвязи перед гостями кинопремии «Золотой глобус» и заявил, что Третьей мировой войны не будет. Об этом сообщает Variety.

Зеленский: «Третьей мировой не будет, это не трилогия»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Зеленского представил актер и режиссер Шон Пенн, который встретился с украинским президентом в Киеве в ноябре прошлого года.

В своем выступлении Зеленский отметил, что «Золотой глобус» появился в 1944 году, когда Вторая мировая еще не закончилась, но ее исход был предсказуем.

Зеленский на заседании СБ ООН выступил с призывом по России

Он заявил, что в 2023 году украинский кризис продолжается, «но ситуация меняется».

«Впереди еще баталии и слезы, но уже сейчас я точно могу сказать, кто был лучшим в прошлом году, это вы. Свободные люди свободного мира. Те, кто объединился вокруг поддержки свободного украинского народа. <…> «Третьей мировой войны не будет, это не трилогия», - сказал украинский президент.

Зеленский уже появлялся по видеосвязи на многих масштабных мероприятиях - от саммита G20 до вручения Грэмми и Каннского кинофестиваля.

В декабре прошлого года Международная федерация футбола (FIFA) отклонила просьбу Зеленского показать его выступление перед финальным матчем Чемпионата мира в Катаре. В Киеве раскритиковала FIFA, заявив, что организация «не хочет использовать свою платформу во благо».

В мире,Владимир Зеленский,Шон Пенн,Совбез ООН,
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