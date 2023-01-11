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4 минуты назад

Luzerner Zeitung: Чиновника в Швейцарии обвинили в расизме из-за слов об украинских беженцах

Деловая газета "Взгляд"иещё 2

Главу департамента социальных служб и здравоохранения швейцарского кантона Люцерн Гвидо Графа обвинили в «расизме» после его высказывания об украинских беженцах, пишет Luzerner Zeitung.

Швейцарского чиновника обвинили в расизме из-за высказываний об украинцах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В интервью газете Blick Граф заявил, что украинцы «в некоторых случаях более требовательны», чем другие искатели убежища, при этом первыми приезжают не нуждающиеся, а те, кто может это себе позволить, что «вызывает вопросы» у местного населения, которое испытывает сильное недовольство, когда беженцы ездят на внедорожниках и одновременно получают социальную помощь, передает РИА «Новости».

Как пишет Luzerner Zeitung, после этого заявления депутат парламента кантона Урбан Фрай от партии «Зеленые» обвинил Графа в распространении «заведомо негативных обобщений» в отношении украинцев, потребовал от местного правительства информацию о положении украинских беженцев в Люцерне и также о том, сколько из них имеют автомобили и получают соцпомощь.

Также Фрай раскритиковал Графа за высказывание о просьбах украинок делать им инъекции ботокса, которые «угрожают чувству солидарности местных жителей с украинцами».

Ранее в Швейцарии пригрозили отбирать у украинских беженцев статус, дающий право на работу, если обладатели статуса будут надолго отлучаться обратно на Украину.

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