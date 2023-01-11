Китайский посол рассказал о конце пандемии COVID

Эпидемическая ситуация в Китае остается контролируемой и прогнозируемой, конец пандемии COVID-19 уже близок. Об этом заявил посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй в интервью ТАСС.

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«Зарево полной победы над пандемией вот-вот заискрится, и мы преисполнены уверенности в перспективности оптимизированной политики Китая по борьбе с коронавирусом», — заявил Чжан Ханьхуэй ТАСС.

Посол также отметил, что эпидемиологическая ситуация в Китае находится под контролем и остается прогнозируемой. По словам Ханьхуэя,

Пекин является одним из первых городов Китая, который прошел пик заболеваемости коронавирусом.

«Факты в полной мере доказали, что оптимизация Китаем противоэпидемиологических мер носит научно обоснованный, своевременный и необходимый характер», — заключил китайский посол.