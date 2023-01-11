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1 час назад

«Гений попрошайничества»: В США откровенно высказались о Зеленском

Свободная пресса

В Соединенных Штатах раскритиковали планы украинского президента Владимира Зеленского выступить на «Золотом глобусе». О предстоящем мероприятии накануне написало издание Breitbart.

«Гений попрошайничества»: В США откровенно высказались о Зеленском
Фото: ТАССТАСС

«Зеленский - типичный жулик и попрошайка. Вроде нынешнего обитателя Белого дома. У Зеленского руки в крови, и по собственной глупости он подверг смертельной опасности своих же соотечественников», «Особое послание мира: "Дайте денег, дайте военного снаряжения, дайте денег, еды и лекарств - и денег. Да, и денег побольше!"» - пишут читатели материала.

Другие интернет-пользователи предположили, что после своей речи украинский лидер «пустит шляпу по кругу», назвав его «гением попрошайничества».

Ранее колумнист турецкой dikGAZETE Эрхан Алтыпармак заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому в текущем году может грозить война с украинскими олигархами.

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