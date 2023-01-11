«Гений попрошайничества»: В США откровенно высказались о Зеленском

«Зеленский - типичный жулик и попрошайка. Вроде нынешнего обитателя Белого дома. У Зеленского руки в крови, и по собственной глупости он подверг смертельной опасности своих же соотечественников», «Особое послание мира: "Дайте денег, дайте военного снаряжения, дайте денег, еды и лекарств - и денег. Да, и денег побольше!"» - пишут читатели материала.