В Соединенных Штатах раскритиковали планы украинского президента Владимира Зеленского выступить на «Золотом глобусе». О предстоящем мероприятии накануне написало издание Breitbart.
«Зеленский - типичный жулик и попрошайка. Вроде нынешнего обитателя Белого дома. У Зеленского руки в крови, и по собственной глупости он подверг смертельной опасности своих же соотечественников», «Особое послание мира: "Дайте денег, дайте военного снаряжения, дайте денег, еды и лекарств - и денег. Да, и денег побольше!"» - пишут читатели материала.
Другие интернет-пользователи предположили, что после своей речи украинский лидер «пустит шляпу по кругу», назвав его «гением попрошайничества».
Ранее колумнист турецкой dikGAZETE Эрхан Алтыпармак заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому в текущем году может грозить война с украинскими олигархами.