Байден отреагировал на обнаружение в его офисе секретных документов об Украине

Глава Белого дома Джо Байден удивился, что в его офисе в аналитическом центре в Вашингтоне были обнаружены секретные документы, сообщает «РЕН ТВ».

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«Я был проинформирован об этой находке и удивлен, узнав, что там были какие-то правительственные записи», — заявил американский президент на пресс-конференции.

Он отметил, что ничего не знает об этих документах.

Ранее стало известно об обнаружении секретных документов в аналитическом центре в Вашингтоне. Их нашли в кабинете Байдена. Материалы относятся к периоду, когда действующий президент был вице-президентом. На документы наткнулись доверенные лица Байдена в преддверии промежуточных выборов в ноябре 2022 года.

Среди документов была информация разведки об Украине, Иране и Великобритании. Материалы сдали в национальный архив США, однако Минюст проверяет, как они оказались в частном офисе.

В президентской администрации подтвердили, что Байден пользовался этим помещением с 2017 по 2020 годы, когда он не был работником администрации.