СМИ сообщили о состоянии госпитализированного Болсонару

Бывший глава Бразилии Жаир Болсонару вечером 10 января покинул американскую клинику AdventHealth Celebration в пригороде Орландо, куда его госпитализировали днем ранее с кишечной непроходимостью, сообщает ТАСС со ссылкой на Globo.

Фото: ТАСС ТАСС

По информации издания, бразильский лидер отказался от дальнейшей госпитализации вопреки рекомендации врачей. Эксперты советовали ему остаться в клинике еще на три-четыре дня, пока его не переведут на пастообразное питание.

В сентябре 2018 года политик, который в тот момент был кандидатом на пост президента, получил ножевое ранение во время встречи с избирателями на юго-востоке Бразилии.

Правоохранительные органы задержали 40-летнего безработного, который сознался в преступлении, заявив, что совершить покушение его побудили личные мотивы. Болсонару лечился более трех недель и перенес в общей сложности четыре операции. После этого он несколько раз ложился в больницу с непроходимостью кишечника.