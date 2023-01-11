Крематории переполнены: Китай столкнулся с беспрецедентной волной COVID

Телеканал CNN опубликовал спутниковые снимки китайских городов, на которых видны очереди в крематории и похоронные бюро. Это происходит на фоне борьбы с "беспрецедентной волной заражения коронавирусом" после снятия жестких ограничений.

Снимки принадлежат компании Maxar Technologies. Они были сделаны в декабре и январе. На них показаны очереди из автомобилей возле похоронного бюро на окраине Пекина, в Куньмине, Нанкине, Хучжоу, Чэнду и Таншане. По информации CNN и сообщений в соцсетях, похоронные бюро и крематории в стране переполнены. Об этом также в начале января писал Bloomberg.