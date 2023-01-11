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30 минут назад

CNN показал очереди в крематории в Китае из-за вспышки COVID-19

Газета.Ru

Телеканал CNN опубликовал спутниковые снимки китайских городов, на которых видны очереди в крематории и похоронные бюро. Это происходит на фоне борьбы с "беспрецедентной волной заражения коронавирусом" после снятия жестких ограничений.

Крематории переполнены: Китай столкнулся с беспрецедентной волной COVID
Фото: ТАССТАСС

Снимки принадлежат компании Maxar Technologies. Они были сделаны в декабре и январе. На них показаны очереди из автомобилей возле похоронного бюро на окраине Пекина, в Куньмине, Нанкине, Хучжоу, Чэнду и Таншане. По информации CNN и сообщений в соцсетях, похоронные бюро и крематории в стране переполнены. Об этом также в начале января писал Bloomberg.

Ранее Чехия, которая была до 31 декабря прошлого года государством - председателем Евросоюза, инициировала на уровне Европейской комиссии по вопросам медицинской безопасности обсуждение ситуации с распространением коронавируса в Китае.

В Японии резко возросло число смертей от коронавируса

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