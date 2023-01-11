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44 минуты назад

В Японии резко возросло число смертей от коронавируса

ТАСС

Число смертей от коронавируса в Японии резко возросло с декабря - за этот период в стране умерли свыше 10 тыс. человек. Об этом свидетельствует проведенный ТАСС анализ статистических данных, опубликованных местными властями в среду.

В Японии резко возросло число смертей от коронавируса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

За все время пандемии в Японии от коронавируса умерли порядка 60 тыс. человек. Однако с середины декабря до настоящего момента по всей стране зафиксировали около 10 тыс. летальных исходов среди людей, заразившихся коронавирусом. По данным японского Минздрава, резкий скачок числа смертей произошел в декабре (7 622), при этом в ноябре было зафиксировано в 2,5 раза меньше летальных исходов (2 985). В то же время за первые 10 дней января по всей стране было зафиксировано уже по крайней мере 3 145 смертей от ковида. Согласно этой динамике, в целом в январе число летальных исходов может превысить 10 тыс.

Наибольшее число умерших фиксируется среди людей старше 80 лет - на эту возрастную группу приходится порядка 75% от всех смертей за прошедшие полтора месяца.

В Японии за все время пандемии коронавирусом заразились порядка 30 млн человек. Уровень вакцинации населения в стране достаточно высокий - по крайней мере 80% жителей Японии привились двумя компонентами вакцины. В то же время специальным компонентом от омикрон-штамма привились только 36,9% населения (свыше 46 млн человек). В стране в настоящее время не действует никаких ограничений для местных жителей, связанных с распространением коронавируса, однако людей на добровольной основе призывают повсеместно носить маски, соблюдать социальную дистанцию и другие профилактические меры.

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