В Японии резко возросло число смертей от коронавируса

Число смертей от коронавируса в Японии резко возросло с декабря - за этот период в стране умерли свыше 10 тыс. человек. Об этом свидетельствует проведенный ТАСС анализ статистических данных, опубликованных местными властями в среду.

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За все время пандемии в Японии от коронавируса умерли порядка 60 тыс. человек. Однако с середины декабря до настоящего момента по всей стране зафиксировали около 10 тыс. летальных исходов среди людей, заразившихся коронавирусом. По данным японского Минздрава, резкий скачок числа смертей произошел в декабре (7 622), при этом в ноябре было зафиксировано в 2,5 раза меньше летальных исходов (2 985). В то же время за первые 10 дней января по всей стране было зафиксировано уже по крайней мере 3 145 смертей от ковида. Согласно этой динамике, в целом в январе число летальных исходов может превысить 10 тыс.

Наибольшее число умерших фиксируется среди людей старше 80 лет - на эту возрастную группу приходится порядка 75% от всех смертей за прошедшие полтора месяца.