Россия и Китай определили новую общую цель

"Будем искренне рады, если российские друзья смогут выявить преимущества добрососедских и партнерских отношений между нашими странами, не упустить возможности, обусловленные оптимизацией антиковидных мер в Китае, и дальше прилагать усилия к восстановлению и дальнейшему углублению двусторонних связей в самых разных областях", - заключил он.