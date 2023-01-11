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23 минуты назад

Посол КНР в РФ: Россия и Китай могут досрочно нарастить товарооборот до $200 млрд

ТАССиещё 3

Россия и Китай могут досрочно нарастить объемы двустороннего товарооборота до $200 млрд. Об этом заявил посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй в интервью ТАСС.

Россия и Китай определили новую общую цель
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мы полны уверенности в том, что китайско-российское сотрудничество получит новое большое развитие, а цель довести двусторонний товарооборот до $200 млрд, поставленная главами наших государств, будет досрочно достигнута", - отметил дипломат.

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Стороны поставили задачу достичь этой планки к 2024 году. Китайский посол обратил внимание, что объем взаимной торговли раз за разом обновляет исторический максимум, и этот показатель за 2022 год, как ожидается, превысит $180 млрд

Чжан Ханьхуэй также указал, что в последние годы благодаря совместным усилиям "двустороннее практическое сотрудничество поступательно развивается, несмотря на негативные последствия пандемии".

"Будем искренне рады, если российские друзья смогут выявить преимущества добрососедских и партнерских отношений между нашими странами, не упустить возможности, обусловленные оптимизацией антиковидных мер в Китае, и дальше прилагать усилия к восстановлению и дальнейшему углублению двусторонних связей в самых разных областях", - заключил он.

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