Экс-разведчик США рассказал о лжи Запада России

Бывший американский морпех-разведчик, экс-инспектор ООН по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотт Риттер заявил, что США и Запад лгали России по вопросу выполнения Минских соглашений, поэтому призывы вести дела как обычно в настоящее время нереалистичны. Об этом он сообщил по видеосвязи на конференции Института Шиллера, передает ТАСС.

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По его словам, каждая ложь Запада принимается как "кажущаяся ценность" и любое искажение действительности считается приемлемым. Экс-разведчик считает, что западные страны не способны рассмотреть президента России Владимира Путина в историческом контексте и "работать с ним ответственно", решая нынешние проблемы в мире.

Риттер обвинил во лжи экс-канцлер ФРГ Ангелу Меркель, власти Франции в ситуации с Минскими соглашениями, США и в целом "коллективный Запад".

"Мы просим Россию иметь дело с лжецами, поставить [на кон] свои национальные интересы в сфере безопасности в надежде на то, что лжецы больше не будут лгать. Это безответственное и нереалистичное предложение с точки зрения России", - заключил он.