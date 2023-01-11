В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 69.61EUR 74.54
Войти в почту
26 минут назад

Экс-разведчик США Риттер заявил, что Запад лжет России

Газета.Ru

Бывший американский морпех-разведчик, экс-инспектор ООН по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотт Риттер заявил, что США и Запад лгали России по вопросу выполнения Минских соглашений, поэтому призывы вести дела как обычно в настоящее время нереалистичны. Об этом он сообщил по видеосвязи на конференции Института Шиллера, передает ТАСС.

Экс-разведчик США рассказал о лжи Запада России
Фото: ТАССТАСС

По его словам, каждая ложь Запада принимается как "кажущаяся ценность" и любое искажение действительности считается приемлемым. Экс-разведчик считает, что западные страны не способны рассмотреть президента России Владимира Путина в историческом контексте и "работать с ним ответственно", решая нынешние проблемы в мире.

Риттер обвинил во лжи экс-канцлер ФРГ Ангелу Меркель, власти Франции в ситуации с Минскими соглашениями, США и в целом "коллективный Запад".

"Мы просим Россию иметь дело с лжецами, поставить [на кон] свои национальные интересы в сфере безопасности в надежде на то, что лжецы больше не будут лгать. Это безответственное и нереалистичное предложение с точки зрения России", - заключил он.

Ранее глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявлял, что европейские "гарантии", которые были даны экс-президенту Украины Виктору Януковичу в 2014 году, и "гарантии" по Минским соглашения теперь являются примером самой циничной лжи и лицемерия.

В мире,Скотт Риттер,Ангела Меркель,Андрей Клишас,Виктор Янукович,Владимир Путин,Совет Федерации,ООН,
39
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители