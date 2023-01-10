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21 минуту назад

Байден завершил визит в приграничные южные штаты и Мексику

Елена Прошина

Президент США Джо Байден завершил двухдневный визит в Мексику и Техас. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Байден завершил визит в приграничные южные штаты и Мексику
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Визит Байдена был связан с миграционным кризисом – за финансовый 2022 год американскую границу пересекли более 2,7 миллионов нелегалов, что на 1 миллион больше, чем за финансовый 2021 год. Именно проблемы нелегальной эмиграции обсуждал президент США во время своей поездки.

Отмечается, что итоги визита Байдена далеко не все оценили положительно – телеканал CNN посчитал, что в своей поездке президент США ограничился лишь беседами с сотрудниками пограничных служб, оставив без внимания вопросы о положении иммигрантов. Кроме того, сопровождающие Байдена журналисты так и не увидели беженцев, даже во время посещения специально оборудованного центра для мигрантов. На прямой вопрос, почему президент посетил именно этот центр и не провёл встречу с мигрантами, в администрации Байдена ответили, что «сегодня их там не было».

Ранее стало известно, когда Байден может объявить о выдвижении на второй президентский срок.

В мире,Джозеф Байден,Коммерсант,
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