Байден завершил визит в приграничные южные штаты и Мексику

Визит Байдена был связан с миграционным кризисом – за финансовый 2022 год американскую границу пересекли более 2,7 миллионов нелегалов, что на 1 миллион больше, чем за финансовый 2021 год. Именно проблемы нелегальной эмиграции обсуждал президент США во время своей поездки.

Отмечается, что итоги визита Байдена далеко не все оценили положительно – телеканал CNN посчитал, что в своей поездке президент США ограничился лишь беседами с сотрудниками пограничных служб, оставив без внимания вопросы о положении иммигрантов. Кроме того, сопровождающие Байдена журналисты так и не увидели беженцев, даже во время посещения специально оборудованного центра для мигрантов. На прямой вопрос, почему президент посетил именно этот центр и не провёл встречу с мигрантами, в администрации Байдена ответили, что «сегодня их там не было».