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54 минуты назад

Кулеба заявил о трехчасовых переговорах с Бербок по пути в Харьков

News.ru

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что провел трехчасовые переговоры с немецкой коллегой Анналеной Бербок по пути в Харьков. По его словам, которые приводит Telegram-канал МИД Украины, глава МИД Германии стала первым иностранным министром, которая посетила Харьков после 24 февраля.

Кулеба заявил о трехчасовых переговорах с Бербок по пути в Харьков
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Наши переговоры в пути длились три часа — при других обстоятельствах министры обычно столько не говорят. Формула мира, санкции, трибунал, евроинтеграция, оружие — все это мы подробно обсудили и готовим соответствующие решения, — рассказал Кулеба.

Министр добавил, что во время визита Бербок ее «незримо сопровождала» тема поставок на Украину немецких танков Leopard. При этом Кулеба отметил, что не имеет сомнений в будущих поставках Киеву этих боевых машин.

Ранее стало известно, что власти Финляндии отслеживают развитие ситуации по отправке Украине танков Leopard. В случае если страны Запада решатся на такой шаг, в Хельсинки готовы рассмотреть возможность и своего участия. При этом Франция и Польша подталкивают к отправке на Украину танков Leopard Германию.

В мире,Дмитрий Кулеба,
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