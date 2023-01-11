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1 час назад

Эстония пообещала «максимальную» военную помощь Украине

Lenta.ruиещё 2

Президент Эстонии Алар Карис в ходе телефонных переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским пообещал продолжить оказывать «максимальную» военную помощь Киеву. Об этом пишет РИА Новости.

Президент Эстонии дал обещание Зеленскому
Фото: facebookfacebook

Президент подчеркнул, что Эстония предпринимает все возможные шаги для победы Украины.

«Мы, безусловно, продолжим оказывать военную помощь в максимально возможном объеме. Я подтвердил это президенту Украины Владимиру Зеленскому, который позвонил мне сегодня вечером», — сказал Карис.

По его словам, мировое сообщество также должно продолжать поддерживать Украину.

Карис уточнил, что во время телефонного разговора обсуждалась сложная ситуация на фронте. Он заявил о необходимости укрепить военный потенциал Украины, в первую очередь, за счет средств противовоздушной обороны, артиллерийских систем и бронетанковой техники.

В декабре глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур сообщил о решении правительства страны предоставить новый пакет военной помощи Украине, в который входит отправка дронов. Отмечается, что украинской стороне также направят бронежилеты, комплекты для чистки оружия и другое.

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