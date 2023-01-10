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35 минут назад

Украина вышла из соглашения с Россией о торговых представительствах

Елена Прошина

Кабмин Украины разорвал с правительством России соглашение о взаимном основании отделений торгово-экономических представительств при посольствах обеих стран.

Украина разорвала еще одно соглашение с Россией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом у себя в Telegram-канале заявил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.

«Прекращено действие соглашения между кабинетом министров Украины и правительством РФ о взаимном учреждении отделения торгово-экономической миссии в составе посольства Украины в РФ и отделения торгового представительства РФ на Украине», — написал он.

Украина разорвала соглашение с Россией по эксплуатации комплекса «Сатана»

Мельничук напомнил, что страны заключили договор 29 апреля 2009 года в Москве.

В мире,Тарас Мельничук,Верховная Рада,Правительство Украины,Правительство РФ,
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