Украина разорвала еще одно соглашение с Россией

Кабмин Украины разорвал с правительством России соглашение о взаимном основании отделений торгово-экономических представительств при посольствах обеих стран.
Об этом у себя в Telegram-канале заявил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.
«Прекращено действие соглашения между кабинетом министров Украины и правительством РФ о взаимном учреждении отделения торгово-экономической миссии в составе посольства Украины в РФ и отделения торгового представительства РФ на Украине», — написал он.
Мельничук напомнил, что страны заключили договор 29 апреля 2009 года в Москве.