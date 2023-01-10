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19 минут назад

В Китае казнят экс-генерала министерства госбезопасности

Елена Прошина

Народный суд промежуточной инстанции города Чанчунь китайской провинции Цзилинь приговорил бывшего члена партийного комитета Министерства госбезопасности Лю Яньпина к смертной казни с отсрочкой на два года. Об этом передаёт Центральное телевидение Китая.

В Китае казнят экс-генерала министерства госбезопасности
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Яньпин обвиняется в получении взяток на сумму более 34,5 миллиона долларов. Суд пожизненно лишил его политических прав, а также постановил конфисковать его имущество. Сам подсудимый полностью признал свою вину, активно сотрудничал со следствием и вернул все деньги, полученные в виде взяток. С учётом этого суд смягчил меру наказания и установил отсрочку смертной казни в два года – если во время отсрочки Яньпин не совершит умышленного преступления, то приговор может быть заменен пожизненным заключением без права досрочного освобождения.

Суд в Китае приговорил к смертной казни чиновника за взятки на сумму $78 млн

Согласно материалам суда, Лю Яньпин занимал различные посты с 2001 по 2022 год и на протяжении этого времени регулярно получал деньги и недвижимость в виде взяток.

Отметим, что это уже второй чиновник из Китая, которого приговорили к смертной казни за коррупцию за последнее время. 6 января к смертной казни приговорили бывшего вице-председателя народного политического консультативного совета провинции Ляонин Ли Вэньси.

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