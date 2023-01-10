Лукашенко призвал научить детей отличать родные традиции от чужеродных

Белорусы должны научить своих детей отличать родные традиции от чужеродных и беречь чистоту родного языка ради свободной и независимой жизни на своей земле. Об этом во время вручения премии «За духовное возрождение» заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«Следует помнить, что от того, как мы бережем чистоту родного языка, какие праздники и символы впускаем в свой дом, зависит будущее наших детей. Если хотим, чтобы они жили на своей земле свободно и независимо, как мы, то должны в первую очередь научить отличать родные традиции от чужеродных», — сказал он.
Лукашенко назвал ежегодную церемонию награждения лауреатов премий «знаком признания всех, кто трудится на гуманитарной и культурной ниве, кто сохраняет наши духовные истоки». Также, по его словам, роль номинантов «За духовное возрождение» в вопросах обеспечения нацбезопасности Белоруссии является «ведущей».