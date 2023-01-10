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22 минуты назад

Лукашенко призвал научить детей отличать родные традиции от чужеродных

Елена Прошина

Белорусы должны научить своих детей отличать родные традиции от чужеродных и беречь чистоту родного языка ради свободной и независимой жизни на своей земле. Об этом во время вручения премии «За духовное возрождение» заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Лукашенко призвал научить детей отличать родные традиции от чужеродных
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Следует помнить, что от того, как мы бережем чистоту родного языка, какие праздники и символы впускаем в свой дом, зависит будущее наших детей. Если хотим, чтобы они жили на своей земле свободно и независимо, как мы, то должны в первую очередь научить отличать родные традиции от чужеродных», — сказал он.

Лукашенко назвал ежегодную церемонию награждения лауреатов премий «знаком признания всех, кто трудится на гуманитарной и культурной ниве, кто сохраняет наши духовные истоки». Также, по его словам, роль номинантов «За духовное возрождение» в вопросах обеспечения нацбезопасности Белоруссии является «ведущей».

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