На Украине захотели избавиться от «лишней» православной церкви

«Мне кажется, что все будет развиваться так: мы закончим эру "двоецерковности", у нас не будет две церкви, у нас будет единая поместная церковь православная, у нас Печерская лавра должна быть украинской в полном объеме, богослужения должны идти на нашем языке, на украинском языке», — сообщил Подоляк.