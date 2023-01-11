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35 минут назад

На Украине захотели избавиться от «лишней» православной церкви

Lenta.ruиещё 2

Украина закончит эру «двоецерковности», в стране останется одна православная церковь, а ее обряды будут проводиться лишь на украинском языке, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, его слова передает ТАСС.

На Украине захотели избавиться от «лишней» православной церкви
Фото: ТАССТАСС

«Мне кажется, что все будет развиваться так: мы закончим эру "двоецерковности", у нас не будет две церкви, у нас будет единая поместная церковь православная, у нас Печерская лавра должна быть украинской в полном объеме, богослужения должны идти на нашем языке, на украинском языке», — сообщил Подоляк.

Он также высказался, что на Украине не должно быть двух «одинаковых» церквей, а русская церковь должна называться русской церковью.

СБУ обвинила Киево-Печерскую лавру в «прославлении России»

7 января глава раскольнической православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний впервые провел службу в Успенском соборе Киево-Печерской лавры. Он призвал братию монастыря «окончательно освободиться от властвования Москвы и ее слуг, последовать Томосу (перейти в ПЦУ — прим. «Ленты.ру»)».

В ответ настоятель Киево-Печерской лавры митрополит УПЦ Павел во время богослужения в храме Нижней Лавры назвал Епифания «сущим бесом» и обвинил власти страны в гонении на церковь и Иисуса Христа.

Затем стало известно, что власти Украины намерены полностью лишить УПЦ доступа в Киево-Печерскую лавру.

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