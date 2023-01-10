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21 минуту назад

«Ведет себя по-хамски»: политолог о просьбе Польши к США помочь с репарациями

Елена Прошина
Игорь Пшеничниковэксперт

Политолог Игорь Пшеничников в разговоре с Рамблером оценил обращенную к конгрессу США просьбу Польши помочь получить от Германии репарации за ущерб, причиненный стране во время Второй мировой войны, назвав эти действия хамскими по отношению к Берлину.

Нужно сказать о том, что Польша полностью признает гегемонию Соединенных Штатов, признает их главным арбитром и даже заявляет об этом публично. Но насколько законны эти просьбы? Они появляются спустя много лет после Второй мировой войны, когда уже были подписаны многочисленные договоры.

Полагаю, что требования Польши незаконны. При этом надо учитывать, что Польша - союзник Германии как минимум по двум блокам - НАТО и ЕС. И с этой точки зрения Варшава ведет себя абсолютно по-хамски. Естественно, в Польше не рассчитывают полностью получить ту сумму, которую требуют, но хотят получить столько, сколько дадут. В надежде на то, что какую-то сумму все-таки дадут.
Игорь Пшеничников
Игорь ПшеничниковПолитолог, обозреватель телеканала «Царьград»
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Эксперт подчеркнул, что в Германии крайне негативно воспринимают требования Польши о выплате репараций.

"Это не добавляет никаких бонусов в их так называемую дружбу, не добавляет солидарности в рамках НАТО, солидарности в рамках ЕС. Учитывая, что Польша и Германия - это соседние страны, то требования Варшавы обостряют обстановку в Европе.

Думаю, что действия Польши могли даже быть молчаливо санкционированы Соединенными Штатами. Мы видим, что все действия американцев и в отношении конфликта на Украине, и в отношении Европы направлены на уничтожение Европы как главного экономического конкурента Соединенных Штатов, на уничтожение мирового политического центра. С этой стороны ситуацию тоже стоит рассматривать", — заявил аналитик.

По словам политолога, в случае выплаты Германией репараций Польше будет создан опасный прецедент в мировой политике, в результате которого и другие государства смогут обратиться к Берлину с аналогичными требованиями.

"В годы Второй Мировой войны пострадала не только Польша. Формально все страны антифашистской коалиции смогут обратиться за репарациями, например, те же самые американцы. Или сербы, страны бывшей Югославии, которые тоже сильно пострадали, не говоря уже о Белоруссии и России. Исходя из этого, немцы, конечно, не будут рассматривать возможность выплаты хоть какой-то компенсации полякам. Потому что после этого просто выстроится очередь", — заключил Пшеничников.

Ранее замминистра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик попросил конгресс США помочь получить от Германии репарации за ущерб от последствий Второй мировой войны. Он заявил, что в Польше считают США государством, которое "отвечает за глобальный порядок". По мнению Варшавы, Соединенные штаты являются ключевой страной в мире с точки соблюдения международного порядка, верховенства закона и международной справедливости.

В сентябре 2022 года в Варшаве потребовали от Германии 6,2 трл злотых (порядка 1,3 трлн долларов) в качестве репараций за ущерб, причиненный стране за время Второй мировой войны. В начале октября Польша отравила в Берлин соответствующую ноту по дипломатическим линиям МИД. При этом в правительстве ФРГ заявляли, что не собираются платить Варшаве, поскольку считают, что выплатили уже достаточно крупные репарации. Кроме того, немецкие власти не видят оснований ставить под сомнение отказ Польши от компенсаций в 1953 году.

В мире,Игорь Пшеничников,НАТО,ЕС,
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