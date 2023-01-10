Глава ЕК призвала передать Украине продвинутые системы ПВО

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз и НАТО должны расширять поставки вооружения Украине, включая в них продвинутые системы противовоздушной обороны (ПВО). Ее слова на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем передает «Интерфакс».

По мнению фон дер Ляйен, Украина должна получить все необходимое ей вооружение, чтобы страна «могла защититься».

«Это, конечно же, означает продвинутые системы ПВО, а также другие типы современного вооружения», — подчеркнула глава Еврокомиссии.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг также заявил, что НАТО и Евросоюз объединились в поддержке Украины и должны усиливать помощь Киеву дальше.