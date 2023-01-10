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30 минут назад

Глава ЕК фон дер Ляйен призвала передать Украине продвинутые системы ПВО

Газета.Ru

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз и НАТО должны расширять поставки вооружения Украине, включая в них продвинутые системы противовоздушной обороны (ПВО). Ее слова на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем передает «Интерфакс».

Глава ЕК призвала передать Украине продвинутые системы ПВО
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По мнению фон дер Ляйен, Украина должна получить все необходимое ей вооружение, чтобы страна «могла защититься».

«Это, конечно же, означает продвинутые системы ПВО, а также другие типы современного вооружения», — подчеркнула глава Еврокомиссии.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг также заявил, что НАТО и Евросоюз объединились в поддержке Украины и должны усиливать помощь Киеву дальше.

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10 января НАТО и ЕС в совместной декларации о сотрудничестве договорились помогать Украине. Обе стороны согласились, что конфликт на Украине «подрывает глобальную безопасность, создает плодородную почву для стратегических конкурентов и террористических групп».

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