Чиновника уволили за разговор Дуды с пранкерами из России

Директор Бюро международной политики канцелярии польского лидера Петр Гиллерт лишился работы из-за состоявшегося в ноябре прошлого года разговора президента Анджея Дуды с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), которые позвонили ему от имени лидера Франции Эмманюэля Макрона. Об этом сообщила во вторник польская радиостанция RMF со ссылкой на свои источники.

По данным радиостанции, Гиллерт был уволен, так как именно он отвечал за международные контакты Дуды и допустил разговор с пранкерами.

Разговор Дуды с российскими пранкерами состоялся после падения на востоке республики ракеты украинских ПВО. Как сообщили в канцелярии Дуды, президент по нетипичной манере ведения разговора понял, что могло дойти до обмана, и прекратил беседу.

На кадрах опубликованной на страницах пранкеров в социальных сетях видеозаписи мнимый Макрон интересуется у Дуды, не увязывает ли тот позицию Киева по инциденту с постоянными запросами президента Украины Владимира Зеленского о новых поставках оружия. В ответ польский лидер сказал, что проявляет крайнюю осторожность, не обвиняет россиян и стремится избежать войны с Россией.