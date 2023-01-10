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52 минуты назад

СМИ: польского чиновника уволили за разговор Дуды с пранкерами из России

ТАСС

Директор Бюро международной политики канцелярии польского лидера Петр Гиллерт лишился работы из-за состоявшегося в ноябре прошлого года разговора президента Анджея Дуды с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), которые позвонили ему от имени лидера Франции Эмманюэля Макрона. Об этом сообщила во вторник польская радиостанция RMF со ссылкой на свои источники.

Чиновника уволили за разговор Дуды с пранкерами из России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным радиостанции, Гиллерт был уволен, так как именно он отвечал за международные контакты Дуды и допустил разговор с пранкерами.

Разговор Дуды с российскими пранкерами состоялся после падения на востоке республики ракеты украинских ПВО. Как сообщили в канцелярии Дуды, президент по нетипичной манере ведения разговора понял, что могло дойти до обмана, и прекратил беседу.

На кадрах опубликованной на страницах пранкеров в социальных сетях видеозаписи мнимый Макрон интересуется у Дуды, не увязывает ли тот позицию Киева по инциденту с постоянными запросами президента Украины Владимира Зеленского о новых поставках оружия. В ответ польский лидер сказал, что проявляет крайнюю осторожность, не обвиняет россиян и стремится избежать войны с Россией.

Пранкеры рассказали о звучавших в разговоре с Дудой подсказках на английском

15 ноября в населенном пункте Пшеводув (Люблинское воеводство), расположенном на востоке Польши на границе с Украиной, упала ракета, в результате чего погибли два человека. Дуда заявил, что, согласно оценке властей республики, боеприпас принадлежал украинским силам ПВО. В Варшаве случившееся считают несчастным случаем. В Госдепартаменте США заявили, что американская администрация полностью уверена в точности выводов польских властей. По данным Минобороны России, ракета была выпущена из системы С-300 ПВО Украины.

В мире,Алексей Столяров,Владимир Зеленский,Владимир Кузнецов,Анджей Дуда,Минобороны России,Госдеп США,
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