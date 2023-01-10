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57 минут назад

Пока вы не уснули: главный гарант суверенитета РФ и судебный процесс против Байдена

Елена Прошина

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Шойгу назвал главный гарант суверенитета России

Министр обороны России Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании назвал ядерную триаду гарантом суверенитета и территориальной целостности России. Как сообщает РИА Новости, глава Минобороны заявил, что РФ продолжит развивать стратегические ядерные вооружения.

«Мы продолжим развивать ядерную триаду и поддерживать ее боеготовность, поскольку ядерный щит был и остается главным гарантом суверенитета и территориальной целостности нашего государства», — заявил Шойгу.

Напомним, что в декабре на итоговой коллегии Минобороны с участием президента России Владимира Путина Шойгу заявлял, что уровень современной техники в стратегических ядерных силах России доведен до 91,3%.

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В США начался судебный процесс против Байдена

В США начался судебный процесс против президента США Джо Байдена по делу о мигрантах, инициированный губернатором Флориды Роном Десантисом. Об этом сообщает издание Politico.

Десантис обвинил Белый дом в том, что нынешние американские власти разрешают тысячам мигрантов из Кубы, Венесуэлы, Никарагуа и Гаити въезжать на территорию страны без строгого контроля на границе, создавая «огромную нагрузку на города в Техасе и за его пределами».

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Раскрыты подробности разговора Путина и Си накануне СВО

Financial Times рассказала со ссылкой на неназванного китайского чиновника, что президент РФ Владимир Путин намекнул главе Китая Си Цзиньпину на возможное начало спецоперации на Украине незадолго до 24 февраля.

Пять высокопоставленных китайских чиновников, знакомых с вопросом, в разное время за последние девять месяцев сообщали FT, что Москва не информировала Пекин о своих планах начать спецоперацию.

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Армения отказалась проводить учения ОДКБ на своей территории

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван в сложившейся ситуации не собирается проводить учения Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в 2023 году. Об этом он заявил на пресс-конференции во вторник, 10 января, пишет РИА Новости.

Ранее в Минобороны РФ сообщали, что в рамках международного военного сотрудничества в 2023 году спланировано проведение совместных учений с подразделениями сухопутных войск Вооруженных сил РФ и подразделений национальных армий иностранных государств.

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Столтенберг признал истощение военных запасов ЕС и НАТО

НАТО и Евросоюз истощили свои военные запасы, предоставляя помощь Украине, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Об этом пишет ТАСС. При этом он призвал ЕС и НАТО усилить помощь Украины.

«НАТО и Европейский союз объединились в поддержке Киева. <...> Мы должны и дальше усиливать нашу помощь Украине», - подчеркнул Столтенберг.

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В Кремле анонсировали закрытые совещания с Путиным

Сегодня президент России Владимир Путин проведет ряд внутренних совещаний в закрытом режиме. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

«Целый ряд внутренних совещаний, контактов у президента, которые будут носить закрытый характер», - пояснил официальный представитель Кремля.

При этом Дмитрий Песков подчеркнул, что сегодня у Владимира Путина «обычный, рутинный рабочий день».

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Грузия отказалась возвращать Украине комплексы «Бук»

Грузия не вернет Украине зенитные ракетные комплексы «Бук», так как купила их «путем многомиллионной закупки», а не получила бесплатно, заявили в Минобороны Грузии. Об этом пишет ТАСС.

Ранее в своей статье изданию «Европейская правда» временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов заявил, что Украина просила Грузию вернуть ракетные комплексы «Бук», которые Киев якобы передал Тбилиси в 2008 году. Однако Минобороны Грузии опровергла это сообщение, заявив, что вооружение было куплено грузинской стороной в 2007 году.

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Моравецкий предостерег Польшу от перехода на евро

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий предостерег от введения евро в стране, сославшись на проблемы Хорватии. Об этом сообщает SuperBiznes.

С 1 января 2023 года Хорватия присоединилась к Шенгенской зоне и перешла на евро, отказавшись от своей валюты - куны. Евро и раньше использовался в стране, в европейской валюте, в частности, были номинированы примерно 80 процентов банковских вкладов.

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Михалков рассказал о своем состоянии

Режиссер Никита Михалков впервые после сообщений о госпитализации вышел на связь с поклонниками в своем Телеграм-канале и рассказал о самочувствии.

Кинематографист поблагодарил всех неравнодушных, кто беспокоится о его здоровье. По его словам, он получил невероятное количество сообщений с добрыми пожеланиями.

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«Автотор» может начать сборку китайского седана Kaiyi

Kaiyi

После опубликованных заводом «Автотор» фотографий со сборочной линии, издание «Китайские автомобили» сделало вывод, что на предприятии собирают автомобили китайской марки Kaiyi.

Авторы издания обратили внимание на опубликованные снимки, на которых в рамках акции «Ёлка чудес – АВТОТОР» компания осуществила мечту одного из воспитанников детского дома. 13-летнему Сереже показали сборочный цех предприятия, а также его продукцию. По имеющимся снимкам можно сделать предположение, что на заводе идет процесс сборки китайского автомобиля Kaiyi Xuandu.

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В мире,Матеуш Моравецкий,Рон Десантис,Андрей Касьянов,Никол Пашинян,Йенс Столтенберг,Джозеф Байден,Сергей Шойгу,Цзиньпин Си,Дмитрий Песков,Никита Михалков,Владимир Путин,Минобороны России,НАТО,ЕС,
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