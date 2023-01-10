В Китае казнят экс-генерала министерства госбезопасности

В Китае приговорили к смертной казни экс-генерала Министерства госбезопасности Лю Яньпина, передает ТАСС.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Яньпин признан виновным в получении взяток на сумму 234 млн юаней (около $34,5 млн). По данным следствия, он получал взятки за помощь в бизнесе и урегулировании различных дел.

Все эти деньги будут переданы государству, отметили в суде.

Ранее сообщалось, что суд средней ступени города Тайань, который находится востоке Китая, приговорил бывшего вице-председателя народного политического консультативного совета провинции Ляонин Ли Вэньси к смертной казни за получение им взяток на сумму 540 млн юаней ($78 млн).

Приговор должны привести в исполнение с отсрочкой на два года. Одновременно с приговором государство должно конфисковать все имущество Ли Вэньси. В то же время издание сообщает, что после двух лет казнь могут заменить на пожизненное заключение с исключением права на дальнейшее смягчение наказания.