Польша объяснила опасения вводить у себя евро

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий предостерег от введения евро в стране, сославшись на проблемы Хорватии. Об этом сообщает SuperBiznes.

С 1 января 2023 года Хорватия присоединилась к Шенгенской зоне и перешла на евро, отказавшись от своей валюты - куны. Евро и раньше использовался в стране, в европейской валюте, в частности, были номинированы примерно 80 процентов банковских вкладов.

«Хорватия перешла на евро несколько дней назад. И что там происходит сегодня? Ценовой шок и хаос. Цены в Хорватии растут, они выросли на 70 и 80 процентов за одну неделю», - заявил Моравецкий.

Премьер добавил, что, в частности, в Хорватии резко выросли цены на топливо, этот «хаос» и уровень инфляции должны стать предупреждением для Польши.

Моравецкий отметил, что сначала необходимо довести заработки поляков до западноевропейского уровня и только потом менять валюту.