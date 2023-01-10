На Украине нашли применение бывшей резиденции Януковича

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«Законопроектом предусмотрено создание на территории Вышеградского района Киевской области парка-памятника садового паркового искусства общегосударственного значения "Межигорье" общей площадью 138,5937 га», - пояснил он в своем Telegram-канале.

При этом, по словам чиновника, парк-памятник будет организован за счет земель государственной собственности, которые «предоставят ему в постоянное пользование».

Бывший президент Украины Виктор Янукович покинул Киев и уехал в Россию в 2014 году после массовых антиправительственных выступлений на Украине, получивших название Евромайдан. На родине экс-глава Украины заочно признан виновным в государственной измене и приговорен к тюремному заключению.