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38 минут назад

На Украине нашли применение бывшей резиденции Януковича

Алиса Селезнёва

Правительство Украины внесло в Верховную раду законопроект о создании парка-памятника на территории бывшей резиденции экс-главы Украины Виктора Януковича. Об этом со ссылкой на представителя украинского кабмина в парламенте Тараса Мельничука пишет РИА Новости.

На Украине нашли применение бывшей резиденции Януковича
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Законопроектом предусмотрено создание на территории Вышеградского района Киевской области парка-памятника садового паркового искусства общегосударственного значения "Межигорье" общей площадью 138,5937 га», - пояснил он в своем Telegram-канале.

При этом, по словам чиновника, парк-памятник будет организован за счет земель государственной собственности, которые «предоставят ему в постоянное пользование».

Бывший президент Украины Виктор Янукович покинул Киев и уехал в Россию в 2014 году после массовых антиправительственных выступлений на Украине, получивших название Евромайдан. На родине экс-глава Украины заочно признан виновным в государственной измене и приговорен к тюремному заключению.

Резиденция Януковича «Межигорье» в 2007 году была передана в собственность политика. По версии следствия, это произошло с нарушением закона. В 2018 году киевский суд передал «Межигорье» в управление агентству по возвращению активов.

В мире,Тарас Мельничук,Виктор Янукович,Верховная Рада,Правительство Украины,
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