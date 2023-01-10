На Украине нашли применение бывшей резиденции Януковича

Правительство Украины внесло в Верховную раду законопроект о создании парка-памятника на территории бывшей резиденции экс-главы Украины Виктора Януковича. Об этом со ссылкой на представителя украинского кабмина в парламенте Тараса Мельничука пишет РИА Новости.
«Законопроектом предусмотрено создание на территории Вышеградского района Киевской области парка-памятника садового паркового искусства общегосударственного значения "Межигорье" общей площадью 138,5937 га», - пояснил он в своем Telegram-канале.
При этом, по словам чиновника, парк-памятник будет организован за счет земель государственной собственности, которые «предоставят ему в постоянное пользование».
Бывший президент Украины Виктор Янукович покинул Киев и уехал в Россию в 2014 году после массовых антиправительственных выступлений на Украине, получивших название Евромайдан. На родине экс-глава Украины заочно признан виновным в государственной измене и приговорен к тюремному заключению.
Резиденция Януковича «Межигорье» в 2007 году была передана в собственность политика. По версии следствия, это произошло с нарушением закона. В 2018 году киевский суд передал «Межигорье» в управление агентству по возвращению активов.