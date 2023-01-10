Талибы запретили женщинам работать в ТЦ и приказали закрыть салоны красоты

Представители движения «Талибан»* в Афганистане распорядились закрыть в стране салоны красоты для женщин и запретить им работать в торговых центрах.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на источники Al Arabiya, временное правительство страны, сформированное талибами, предоставило десятидневный срок на исполнение указа.
В мае талибы ввели обязательное ношение хиджабов для женщин в Афганистане.
Кроме того, Министерство образования Афганистана приняло решение разделить обучение в университетах по половому признаку.
* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.