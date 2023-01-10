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49 минут назад

Стало известно о тайном плане свержения папы Франциска

Lenta.ru

Папа Римский Франциск может быть свергнут согласно тайному плану сторонниками жесткой линии Ватикана. Об этом стало известно The Telegraph.

Стало известно о тайном плане свержения папы Франциска
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что консервативное крыло в Ватикане долгое время считало Франциска слишком критичным по отношению к капитализму и слишком либеральным в отношении нелегальной иммиграции. Неназванный итальянский кардинал рассказал изданию, что «секретный план будет сформулирован по разным осям и этапам, но у него будет одна цель — подвергнуть понтифика такому стрессу, что Франциску придется уйти в отставку».

Утверждается, что противники папы критикуют его позиции по самым разным вопросам — от гомосексуализма и абортов до причастия для повторно вступивших в брак разведенных и безбрачия для священников.

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«После смерти [Папы Римского на покое] Бенедикта 31 декабря отставка стала реальной перспективой», — пишет газета.

Ранее Папа Римский Франциск поблагодарил своего предшественника папу Бенедикта XVI, скончавшегося в возрасте 95 лет, за добро и веру в молитвы. Понтифик с теплом вспомнил бывшего главу Католической церкви во время праздничной службы в соборе Святого Петра в Ватикане, назвав его благородным и славным человеком.

В мире,БЕНЕДИКТ XVI,ФРАНЦИСК,Католическая церковь,
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