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1 час назад

Пашинян заявил о существенной роли находящихся в Армении россиян

Lenta.ru

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о существенной роли переехавших в республику российских граждан в экономической сфере. Его слова с пресс-конференции передает РИА Новости.

Пашинян заявил о существенной роли находящихся в Армении россиян
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Цифры экономического роста по итогам 2022 года будут опубликованы позднее. (…) Очень существенна роль переехавших в Армению из России граждан», — сказал он. Предполагается, что данный показатель составит 12-13 процентов.

Как утверждает премьер, правительство планировало в прошлом году семипроцентный экономический рост. Однако показатели увеличения ВВП будут выше, добавил Пашинян. В текущем году предусмотрен рост в 7 процентов. Политик отметил, что власти должны сделать все для его обеспечения.

Ранее глава Минэкономики Армении Ваан Керобян заявил о желании Еревана задержать в стране работающих россиян. По его словам, граждане России могут получить дополнительные льготы от государства. Как сообщалось, показатель экономической активности в республике в январе-октябре вырос на 14 процентов.

В мире,Никол Пашинян,
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