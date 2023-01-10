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39 минут назад

На Украине усомнились в пользе электрогенераторов

Lenta.ru

Массово закупаемые Украиной электрогенераторы нерентабельны и не способны решить вопрос энергобезопасности страны, высказался о своих сомнений в статье для украинского издания «Экономическая правда» председатель правления «Биоэнергетической ассоциации Украины» Георгий Гелетуха.

На Украине усомнились в пользе электрогенераторов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Частные украинские предприятия закупают дизельные генераторы мощностью 0,1-5 мегаватт для того, чтобы поддерживать собственное производство. Кроме того, пишет Гелетуха, значительная часть подобных генераторов передается Украине в качестве помощи, их размещают на объектах критической инфраструктуры.

«Прогнозирую, что они (генераторы — прим. «Ленты.ру») будут остановлены из-за экономической и экологической неконкурентности их эксплуатации», — заключил украинский эксперт. По его мнению, вложенные в подобные генераторы инвестиции останутся некупленными.

10 января «Укрэнерго» сообщило, что из-за низкой температуры, во многих регионах усугубленной сильным ветром, по всей Украине начались аварийные отключения электроэнергии.

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