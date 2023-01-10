Тюремные охранники поймали голубя с наркотиками для заключенных

В Канаде охранники тюрьмы поймали голубя, который должен был доставить заключенным наркотики, пишет LADBible.
По данным местных СМИ, голубь был обнаружен охранниками во время обхода территории. К птице был прикреплен небольшой «рюкзак», в котором лежали наркотические вещества. По словам надзирателя, за свою 31-летнюю карьеру он первый раз встречается с подобным случаем.
«Это похоже на то, что заключенные возвращаются в прошлое и используют старые технологии», — прокомментировал сотрудник.
В полиции сообщили, что начали расследование инцидента, однако офицеры пока не предоставили дополнительных сведений по этому делу. Также не сообщается, был ли это единичный случай или уже проверенный заключенными способ доставки наркотиков в тюрьму.
Ранее соцсети рассмешил голубь, умеющий делать сальто назад. По словам специалистов, есть некоторые породы голубей, которые обладают врожденной способностью выполнять подобные трюки.