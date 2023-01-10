Тюремные охранники поймали голубя с наркотиками для заключенных

В Канаде охранники тюрьмы поймали голубя, который должен был доставить заключенным наркотики, пишет LADBible.

Фото: CassLowe/Twitter CassLowe/Twitter

По данным местных СМИ, голубь был обнаружен охранниками во время обхода территории. К птице был прикреплен небольшой «рюкзак», в котором лежали наркотические вещества. По словам надзирателя, за свою 31-летнюю карьеру он первый раз встречается с подобным случаем.

«Это похоже на то, что заключенные возвращаются в прошлое и используют старые технологии», — прокомментировал сотрудник.

В полиции сообщили, что начали расследование инцидента, однако офицеры пока не предоставили дополнительных сведений по этому делу. Также не сообщается, был ли это единичный случай или уже проверенный заключенными способ доставки наркотиков в тюрьму.