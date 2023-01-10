Разведслужба Ирана арестовала две опергруппы израильской разведки

Разведслужбы Ирана задержали членов еще двух оперативных групп израильской внешней разведки "Моссад" в дополнение к четырем опергруппам, выявленным в конце декабря прошедшего года. Об этом во вторник сообщило министерство разведки исламской республики.

Фото: РИА Новости РИА Новости

"1-го числа месяца дей (соответствует 22 декабря 2022 года - прим. ТАСС) министерство объявило о выявлении четырех опергрупп шпионской организации "Моссад", - цитирует заявление ведомства агентство ISNA. - За последние сутки число раскрытых опергрупп увеличилось до шести".

Всего, как утверждает министерство, задержали 13 человек, находившихся в исламской республике. Командование опергруппами осуществлялось с территории одной из европейских стран посредством социальной сети Instagram (запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) и мессенджера WhatsApp.

По версии ведомства, оперативные группы должны были "воспользоваться недавними беспорядками в некоторых районах страны, чтобы совершить покушение на одного из чиновников военного ведомства, осуществить ряд диверсий в крупных городах и перебросить крупногабаритные взрывные устройства с южных рубежей исламской республики".

22 декабря силы безопасности Ирана выявили четыре оперативные группы израильской разведки "Моссад". Всех членов этих опергрупп арестовали.