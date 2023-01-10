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1 час назад

Разведслужба Ирана арестовала две опергруппы израильской разведки

ТАСС

Разведслужбы Ирана задержали членов еще двух оперативных групп израильской внешней разведки "Моссад" в дополнение к четырем опергруппам, выявленным в конце декабря прошедшего года. Об этом во вторник сообщило министерство разведки исламской республики.

Разведслужба Ирана арестовала две опергруппы израильской разведки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"1-го числа месяца дей (соответствует 22 декабря 2022 года - прим. ТАСС) министерство объявило о выявлении четырех опергрупп шпионской организации "Моссад", - цитирует заявление ведомства агентство ISNA. - За последние сутки число раскрытых опергрупп увеличилось до шести".

Всего, как утверждает министерство, задержали 13 человек, находившихся в исламской республике. Командование опергруппами осуществлялось с территории одной из европейских стран посредством социальной сети Instagram (запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) и мессенджера WhatsApp.

По версии ведомства, оперативные группы должны были "воспользоваться недавними беспорядками в некоторых районах страны, чтобы совершить покушение на одного из чиновников военного ведомства, осуществить ряд диверсий в крупных городах и перебросить крупногабаритные взрывные устройства с южных рубежей исламской республики".

22 декабря силы безопасности Ирана выявили четыре оперативные группы израильской разведки "Моссад". Всех членов этих опергрупп арестовали.

16 ноября агентство FARS информировало, что сотрудники Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) задержали подозреваемого в шпионаже в пользу Израиля в городе Керман на юго-востоке страны. 24 октября агентство сообщило, что 10 человек задержали по обвинению в сотрудничестве с Израилем в иранской провинции Западный Азербайджан (северо-запад республики).

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