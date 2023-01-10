Пашинян заявил о готовности Армении к соглашению по Карабаху

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов подписать документ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, составленный на основе предложений Россией. Об этом сообщает ТАСС.

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«Мы готовы подписать документ, основанный на российских предложениях, и сегодня я еще раз это подтверждаю», - сказал Пашинян на пресс-конференции 10 января.

Он подчеркнул, что вопрос стоит решить сейчас, а не откладывать его на потом, чтобы противостояние завершилось.

Крупнейшее за последние годы обострение конфликта в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября 2020 года. Тогда начались обстрелы и столкновения Армении и Азербайджана, стороны обвинили друг друга в эскалации.

8 ноября Азербайджан объявил о взятии стратегически важного города - Шуши. Ереван и Баку договорились прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе с 10 ноября, Россия выступила посредником в переговорах и направила своих миротворцев в регион. Три страны подписали соглашение, в рамках которого Армения вернула Азербайджану территории, не входившие в состав советской Нагорно-Карабахской области.

В конце марта 2022-го азербайджанские военные зашли в зону ответственности российских миротворцев в Карабахе. Во время разговора с президентом РФ Владимиром Путиным Пашинян заявил, что в Ереване ожидают новых провокаций.

Незадолго до этого Баку передал Еревану предложения по мирному договору, включающие в себя взаимное признание суверенитета, территориальной целостности, нерушимости границ, подтверждение отсутствия территориальных претензий, демаркацию госграницы, установление дипломатических отношений и открытие транспортных коммуникаций.