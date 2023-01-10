В Белоруссии сочли агрессивным шагом создание новой польской дивизии

Планы Польши по развертыванию новой дивизии у границ Белоруссии можно рассматривать лишь как агрессивный шаг как в отношении Минска, так и в отношении Союзного государства России и Белоруссии, а также Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович, его слова передает БЕЛТА.