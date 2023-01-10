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22 минуты назад

Пашинян открестился от критики российских миротворцев

Lenta.ru

Премьер-министр Армении Никол Пашинян открестился от критики российских миротворцев и уточнил, что Ереван просто высказывает свою обеспокоенность. Главу армянского правительства цитирует ТАСС.

Пашинян открестился от критики российских миротворцев
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Лачинский коридор был перекрыт 12 декабря. Азербайджанские экоактивисты требовали завершить эксплуатацию природных ресурсов Нагорного Карабаха. 13 декабря в Министерстве обороны России сообщили о проведении переговоров о возобновлении работы коридора. 27 декабря премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что российские миротворцы не осуществляют контроль за указанной территорией.

В мире,Никол Пашинян,Минобороны России,
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