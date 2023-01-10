Пашинян высказался о присоединении Армении к Союзному государству

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Еревану не поступало официальных предложений о присоединении к Союзному государству РФ и Белоруссии. Об этом сообщает РИА Новости.

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Ранее посол Белоруссии в Армении Александр Конюк заявил, что Союзному государству «не хватает третьей страны».

По словам дипломата, он отслеживал, как на эту идею реагируют «наши братья-армяне», и они ее поддержали.

Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян после этого заявил, что на страну оказывают давление с разных сторон, а «когда демократическая система Армении сопротивляется этому, то получает давления иного характера в военном виде».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал слова Григоряна провокационными и подчеркнул, что никто из российских чиновников не давил на армянскую сторону.

«Если вы имеете в виду официальное предложение [присоединиться к Союзному государству - прим.ред.], то никакого официального предложения не было и не могло быть», - так Пашинян прокомментировал ситуацию.

Он добавил, что «реальность не так проста как кажется» и иногда приходится «глубоко рассматривать не текст, а подтекст вопросов».

«Для нас суверенитет, независимость, государственность - абсолютные ценности», - подчеркнул премьер.