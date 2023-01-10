Шарий ответил на обвинения СБУ в подготовке беспорядков в Днепре

Украинский блогер и политический деятель Анатолий Шарий ответил на обвинения Службы безопасности Украины (СБУ) в подготовке беспорядков в Днепре, назвав их ахинеей. Об этом он заявил в интервью «Известиям».
«Выдумывать различные ахинеи» — в манере Киева, заявил Шарий, указав, что ячейки его партии в Днепре не было, а многие доказательства, собранные СБУ, относятся к периоду двухлетней давности.
«Там они выложили фотографию агитационной продукции 2019 года, когда мы шли в ВерхВерховную раду. Она абсолютно публична. Приложили газету от 2020 года, где мы расписывали, что если были оказаны некачественные коммунальные услуги, то не надо за них платить, надо добиваться своего. Мы рассказывали, как это делать абсолютно мирно», — сказал Шарий.
9 января в СБУ заявили, что запрещенная на Украине «Партия Шария» организовала подпольную ячейку в Днепропетровске для подготовки к массовым беспорядкам «в интересах Кремля».