Шарий ответил на обвинения СБУ в подготовке беспорядков в Днепре

«Там они выложили фотографию агитационной продукции 2019 года, когда мы шли в ВерхВерховную раду. Она абсолютно публична. Приложили газету от 2020 года, где мы расписывали, что если были оказаны некачественные коммунальные услуги, то не надо за них платить, надо добиваться своего. Мы рассказывали, как это делать абсолютно мирно», — сказал Шарий.