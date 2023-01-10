СМИ: воздушная тревога объявлена в нескольких областях Украины

Сирены воздушной тревоги заработали в двух южных областях Украины, а также в подконтрольном Киеву городе Херсоне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные официального ресурса по оповещению граждан.
Как стало известно, воздушную тревогу объявили в Николаевской и Одесской областях. Она включилась в 10.30 по местному времени (11.30 мск).
Накануне воздушную тревогу объявили в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей. Кроме того, несколько раз тревога прозвучала в Днепропетровской области. До этого воздушная тревога была объявлена в Харьковской области (в 10.11 мск), а также в Полтавской области.
С 10 октября ВС РФ наносят удары по украинской инфраструктуре. Российская сторона начала активно наступать после того, как на Крымском мосту произошел теракт. Российские власти утверждают, что его совершили украинские спецслужбы.
Сейчас на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. Она началась 24 февраля.