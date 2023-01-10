СМИ: воздушная тревога объявлена в нескольких областях Украины

Сирены воздушной тревоги заработали в двух южных областях Украины, а также в подконтрольном Киеву городе Херсоне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные официального ресурса по оповещению граждан.

Как стало известно, воздушную тревогу объявили в Николаевской и Одесской областях. Она включилась в 10.30 по местному времени (11.30 мск).

Накануне воздушную тревогу объявили в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей. Кроме того, несколько раз тревога прозвучала в Днепропетровской области. До этого воздушная тревога была объявлена в Харьковской области (в 10.11 мск), а также в Полтавской области.

С 10 октября ВС РФ наносят удары по украинской инфраструктуре. Российская сторона начала активно наступать после того, как на Крымском мосту произошел теракт. Российские власти утверждают, что его совершили украинские спецслужбы.