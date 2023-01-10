Мадонну обвинили в торговле африканскими детьми и пропаганде ЛГБТ

Благотворительная организация "Всемирная федерация Эфиопии" (The Ethiopian World Federation) потребовала от президенту Малави Лазаруса Чакверы провести расследование в отношении американской певицы Мадонны . В обращении говорится, что артистка может быть причастна к торговле африканскими детьми и пропаганде ЛГБТ среди детей, передает The Times Nigeria.

По мнению авторов сообщения, фонд помощи детям-сиротам "Воспитание Малави", открытый Мадонной в 2006 году, эксплуатирует африканских детей, находящихся в самой уязвимой позиции. Актрису и певицу требуют проверить на причастность к торговле детьми, их сексуальной эксплуатации, злоупотребление властью, пропаганду гомосексуальности и трансгендерности и др.

У самой Мадонны, которую в 2009 году уже подозревали в нарушении прав африканских детей и процедур усыновления, четверо усыновленных детей из Малави. Младшим из них, Стелле и Эстер, по 10 лет, они не полные сироты, но при удочерении указывалось, что родители не могут их обеспечивать.