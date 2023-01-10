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5 минут назад

Пашинян: Армения не собирается говорить с РФ языком ультиматумов

Никита Бородкин

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван не собирается разговаривать с Россией языком ультиматумов в отношении необходимости открытия Лачинского коридора. Об этом политик заявил на пресс-конференции, пишет ТАСС.

Пашинян: Армения не собирается говорить с РФ языком ультиматумов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Не думаю, что мы должны говорить с нашими партнерами на языке ультиматумов. Все, что нам было сказать по этому вопросу, мы неоднократно заявляли и по большому счету добавить нечего», — заявил Пашинян.

Премьер добавил, что беспрепятственную работу Лачинского коридора должны обеспечить российские миротворцев, что прописано в шестом пункте трехстороннего заявления Еревана, Баку и Москвы от 9 ноября 2020 года.

Напомним, что 12 декабря азербайджанская сторона перекрыла Лачинский коридор, который является единственной дорогой, связывающей Армению и Нагорный Карабах. В Армении расценили это как провокацию со стороны Азербайджана, которая направлена на создание гуманитарной катастрофы в непризнанной республике. Из-за блокировки, по словам Пашиняна, в Нагорном Карабахе началась нехватка продовольствия.

Ранее армянские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что Ереван якобы представил ультиматум Москве с требованием до 10 января открыть движение по Лачинскому коридору.

В мире,Никол Пашинян,
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