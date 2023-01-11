Школьный автобус с белорусскими детьми загорелся по пути в военкомат

В Белоруссии школьный автобус с детьми загорелся по пути в военкомат. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на заместителя начальника главного управления образования Гродненского облисполкома Ольгу Суворову.

Фото: Фото Гродненского областного управления МЧС Фото Гродненского областного управления МЧС

По ее словам, утром 11 января автобус ехал из Гнездовской средней школы в Волковыск. В нем находились трое школьников, которых везли на медкомиссию в местный военкомат, а также сопровождающих их взрослый.

«Водитель, увидев загорание в моторном отсеке, остановился, высадил пассажиров, сообщил о случившемся в службу 101. Он принялся самостоятельно сбивать пламя», — сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.

На место прибыли спасатели, пожар удалось потушить. В результате произошедшего никто не пострадал. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.