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27 минут назад

Школьный автобус с белорусскими детьми загорелся по пути в военкомат

Lenta.ruиещё 3

В Белоруссии школьный автобус с детьми загорелся по пути в военкомат. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на заместителя начальника главного управления образования Гродненского облисполкома Ольгу Суворову.

Школьный автобус с белорусскими детьми загорелся по пути в военкомат
Фото: Фото Гродненского областного управления МЧСФото Гродненского областного управления МЧС

По ее словам, утром 11 января автобус ехал из Гнездовской средней школы в Волковыск. В нем находились трое школьников, которых везли на медкомиссию в местный военкомат, а также сопровождающих их взрослый.

«Водитель, увидев загорание в моторном отсеке, остановился, высадил пассажиров, сообщил о случившемся в службу 101. Он принялся самостоятельно сбивать пламя», — сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.

На место прибыли спасатели, пожар удалось потушить. В результате произошедшего никто не пострадал. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.

Ранее сообщалось, что украинские военные пострадали в результате ДТП с пассажирским автобусом в Латвии. Водитель автобуса погиб на месте, один эстонский солдат и несколько украинских военнослужащих получили травмы.

В мире,Ольга Суворова,
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