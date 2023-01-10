Макрон назвал сроки открытия Нотр-Дам-де-Пари после пожара

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что собор Нотр-Дам-де-Пари, который пострадал из-за пожара, откроет свои двери в 2024 году.

Французский лидер признался, что не хотел бы расстраивать жителей страны, которые любят Нотр-Дам. По его словам, реставрация могла бы занять 10 лет, однако решено завершить работы в кратчайшие сроки.

«Мы будем придерживаться этой цели на 2024 год, добиваясь хороших результатов и хорошей погоды», – сказал Макрон на встрече с премьером Японии Фумио Кисида.

Кисида, прилетевший в Париж, заявил, что удивлен скоростью реставрации памятника архитектуры. Вместе с президентом Франции они поднялись на террасу Нотр-Дама, которая находится на высоте 26 метров. Как отмечает издание Leparisien, вход внутрь запрещен даже для официальных лиц.