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12 минут назад

Макрон назвал сроки открытия Нотр-Дам-де-Пари после пожара

РИА "ФедералПресс"

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что собор Нотр-Дам-де-Пари, который пострадал из-за пожара, откроет свои двери в 2024 году.

Макрон назвал сроки открытия Нотр-Дам-де-Пари после пожара
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Французский лидер признался, что не хотел бы расстраивать жителей страны, которые любят Нотр-Дам. По его словам, реставрация могла бы занять 10 лет, однако решено завершить работы в кратчайшие сроки.

«Мы будем придерживаться этой цели на 2024 год, добиваясь хороших результатов и хорошей погоды», – сказал Макрон на встрече с премьером Японии Фумио Кисида.

Кисида, прилетевший в Париж, заявил, что удивлен скоростью реставрации памятника архитектуры. Вместе с президентом Франции они поднялись на террасу Нотр-Дама, которая находится на высоте 26 метров. Как отмечает издание Leparisien, вход внутрь запрещен даже для официальных лиц.

Напомним, пожар в Нотр-Даме случился 15 апреля 2019 года. Сгорела кровля, шпиль и часы, часть стен сохранилась. «ФедералПресс» писал, что туристы впервые после пожара войдут в собор в 2024 году. Такие сроки называло Министерство культуры страны.

В мире,Эммануэль Макрон,
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