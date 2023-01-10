Noizz: полячка выгнала украинскую беженку из-за пельменей

Жительница Польши по имени Тереза выгнала украинскую беженку и ее дочь, которых ранее приняла в своем доме «по зову сердца». Как сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Noizz.pl, причиной конфликта стали пельмени, которые украинки лепили на продажу.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По словам Терезы, она предложила беженке Наталье заняться бизнесом по приготовлению пельменей и борща. Женщины сфотографировали продукт и дали объявление в социальных сетях, получив огромное количество заказов.

Сперва дела шли хорошо — украинка лепила пельмени, а хозяйка дома запаковывала их в пакеты и развозила. Однако, по словам Терезы, позже гости стали пытаться устанавливать свои порядки, а кухня превратилась в настоящее производство и была занята по несколько часов в день.

В результате женщина не выдержала и подыскала Наталье работу с проживанием. Тереза призналась, что совершила ошибку, когда решила помочь беженке.

«Вернувшись, я сказала мужу: если я еще когда-нибудь захочу пригласить кого-то к себе пожить, дай мне в лоб, чтобы привести меня в чувство», — заявила она.