Noizz: полячка выгнала украинскую беженку из-за пельменей

Жительница Польши по имени Тереза выгнала украинскую беженку и ее дочь, которых ранее приняла в своем доме «по зову сердца». Как сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Noizz.pl, причиной конфликта стали пельмени, которые украинки лепили на продажу.
По словам Терезы, она предложила беженке Наталье заняться бизнесом по приготовлению пельменей и борща. Женщины сфотографировали продукт и дали объявление в социальных сетях, получив огромное количество заказов.
Сперва дела шли хорошо — украинка лепила пельмени, а хозяйка дома запаковывала их в пакеты и развозила. Однако, по словам Терезы, позже гости стали пытаться устанавливать свои порядки, а кухня превратилась в настоящее производство и была занята по несколько часов в день.
В результате женщина не выдержала и подыскала Наталье работу с проживанием. Тереза призналась, что совершила ошибку, когда решила помочь беженке.
«Вернувшись, я сказала мужу: если я еще когда-нибудь захочу пригласить кого-то к себе пожить, дай мне в лоб, чтобы привести меня в чувство», — заявила она.
Напомним, что 8 января депутат польского сейма Яцек Бурый поругался с ведущим телеканала TVP Info 8 Милошем Клечеком из-за российских огурцов. В ходе эфира журналист стал упрекать парламентария в заработках на продаже овощей из РФ, после чего Бурый раздавил огурец об стол Клечека и со скандалом покинул студию.