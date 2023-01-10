В США начался судебный процесс против Байдена

В США начался судебный процесс против президента США Джо Байдена по делу о мигрантах, инициированный губернатором Флориды Роном Десантисом. Об этом сообщает издание Politico.

Десантис обвинил Белый дом в том, что нынешние американские власти разрешают тысячам мигрантов из Кубы, Венесуэлы, Никарагуа и Гаити въезжать на территорию страны без строго контроля на границе, создавая «огромную нагрузку на города в Техасе и за его пределами».

По данным губернатора Флориды, мигранты наводнили штат, угрожая общественной безопасности, и дорого обходятся бюджету, так как тюрьмы, больницы и школы уже переполнены.

Адвокаты администрации Байдена, однако, утверждают, что количество мигрантов на границе растет уже несколько десятилетий и что Белый дом не проводит какую-то новую миграционную политику, отмечает Politico.

Ранее Байден заявил о необходимости направить дополнительные силы на южную границу, а также распорядился модернизировать практику ускоренной депортации нелегальных мигрантов.