Молдавия получит $27 млн от МВФ

Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) одобрил выделение Молдавии следующего транша финансовой помощи в размере $27 млн. Об этом проинформировало во вторник представительство фонда в Кишиневе.
"Исполнительный совет МВФ завершил вторую оценку выполнения программы [финансирования] <…> Молдова получила доступ к траншу в 20,65 миллионов СПЗ (приблизительно $27 млн), которые будут использованы для бюджетной поддержки", - говорится в сообщении. Таким образом, республика уже получила доступ к $275 млн.
В декабре 2021 года МВФ одобрил соглашение о запуске новой программы сотрудничества с Молдавией, которая рассчитана на 40 месяцев. На фоне событий на Украине в мае 2022 года общий объем помощи был увеличен на $260 млн до $795 млн.
Проводившие обзор программы эксперты МВФ пришли к выводу, что ситуация на Украине, а также высокие цены на энергоресурсы продолжат оказывать негативное влияние на экономику Молдавии. Они прогнозируют падение ВВП страны на 1,5% в 2022 году. При этом инфляция, достигшая в ноябре 31,4%, по их данным, пойдет на спад.