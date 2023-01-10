Молдавия получит $27 млн от МВФ

Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) одобрил выделение Молдавии следующего транша финансовой помощи в размере $27 млн. Об этом проинформировало во вторник представительство фонда в Кишиневе.

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"Исполнительный совет МВФ завершил вторую оценку выполнения программы [финансирования] <…> Молдова получила доступ к траншу в 20,65 миллионов СПЗ (приблизительно $27 млн), которые будут использованы для бюджетной поддержки", - говорится в сообщении. Таким образом, республика уже получила доступ к $275 млн.

В декабре 2021 года МВФ одобрил соглашение о запуске новой программы сотрудничества с Молдавией, которая рассчитана на 40 месяцев. На фоне событий на Украине в мае 2022 года общий объем помощи был увеличен на $260 млн до $795 млн.