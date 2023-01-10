В ходе протестов в Бразилии пострадали 14 журналистов

Во время протестов в Бразилии, вспыхнувших после президентских выборов, пострадали 14 журналистов. Об этом сообщается на сайте союза журналистов федерального округа Бразилии.
Отмечается, что это данные по состоянию на воскресенье, 8 января. Изначально говорилось о пяти пострадавших корреспондентах.
По данным Союза, у многих журналистов, освещающих протесты, было украдено оборудование. Среди пострадавших оказались сотрудники американского издания Washington Post, турецкого агентства Anadolu, а также Reuters и France Press.
8 января сторонники экс-президента Бразилии Жаира Болсонару, проигравшего на выборах, захватили здание конгресса в столице. Сотрудники правоохранительных органов вскоре смогли восстановить контроль. Полиции пришлось применять слезоточивый газ против участников акции. В общей сложности задержали около 1,2 тыс. человек.
Ранее сообщалось, что чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Бразилии Алексей Лабецкий призвал россиян, в первую очередь проживающих и работающих в крупных городах страны, избегать мест массового скопления людей и обходить стороной политические события.