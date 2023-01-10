В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 70.30EUR 75.08
Войти в почту
35 минут назад

В ходе протестов в Бразилии пострадали 14 журналистов

Газета.Ru

Во время протестов в Бразилии, вспыхнувших после президентских выборов, пострадали 14 журналистов. Об этом сообщается на сайте союза журналистов федерального округа Бразилии.

В ходе протестов в Бразилии пострадали 14 журналистов
Фото: Antonio Cascio/ReutersAntonio Cascio/Reuters

Отмечается, что это данные по состоянию на воскресенье, 8 января. Изначально говорилось о пяти пострадавших корреспондентах.

По данным Союза, у многих журналистов, освещающих протесты, было украдено оборудование. Среди пострадавших оказались сотрудники американского издания Washington Post, турецкого агентства Anadolu, а также Reuters и France Press.

8 января сторонники экс-президента Бразилии Жаира Болсонару, проигравшего на выборах, захватили здание конгресса в столице. Сотрудники правоохранительных органов вскоре смогли восстановить контроль. Полиции пришлось применять слезоточивый газ против участников акции. В общей сложности задержали около 1,2 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Бразилии Алексей Лабецкий призвал россиян, в первую очередь проживающих и работающих в крупных городах страны, избегать мест массового скопления людей и обходить стороной политические события.

В мире,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители