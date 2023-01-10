Копенгаген и Киев станут городами-побратимами. Об этом сообщается в пресс-релизе мэрии датской столицы, опубликованном во вторник.
Цель состоит в том, чтобы "продемонстрировать поддержку Киеву и Украине" и заявить, что города будут в будущем сотрудничать в восстановлении украинской столицы.
"Копенгаген стоит рядом с украинцами и Киевом. За год мы приняли несколько тысяч украинцев и делаем все возможное, чтобы помочь им в трудную минуту. Но я надеюсь, что мы сможем сделать еще больше для их родины", - заявила мэр Копенгагена Софи Хесторп Андерсен.
Мэр Киева Виталий Кличко связался с мэром Копенгагена для заключения соглашения между двумя столицами, поясняется в пресс-релизе. Эксперты сейчас обсуждают, как будет выглядеть договор, который должен быть одобрен местными властями. Предполагается, что соглашение будет действовать в течение трех лет.
В настоящее время в муниципалитете Копенгагена находятся около 2 800 украинских беженцев.