Копенгаген и Киев станут городами-побратимами

"Копенгаген стоит рядом с украинцами и Киевом. За год мы приняли несколько тысяч украинцев и делаем все возможное, чтобы помочь им в трудную минуту. Но я надеюсь, что мы сможем сделать еще больше для их родины", - заявила мэр Копенгагена Софи Хесторп Андерсен.