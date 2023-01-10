В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 70.30EUR 75.08
Войти в почту
46 минут назад

Копенгаген и Киев станут городами-побратимами

ТАСС

Копенгаген и Киев станут городами-побратимами. Об этом сообщается в пресс-релизе мэрии датской столицы, опубликованном во вторник.

Копенгаген и Киев станут городами-побратимами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Цель состоит в том, чтобы "продемонстрировать поддержку Киеву и Украине" и заявить, что города будут в будущем сотрудничать в восстановлении украинской столицы.

"Копенгаген стоит рядом с украинцами и Киевом. За год мы приняли несколько тысяч украинцев и делаем все возможное, чтобы помочь им в трудную минуту. Но я надеюсь, что мы сможем сделать еще больше для их родины", - заявила мэр Копенгагена Софи Хесторп Андерсен.

Мэр Киева Виталий Кличко связался с мэром Копенгагена для заключения соглашения между двумя столицами, поясняется в пресс-релизе. Эксперты сейчас обсуждают, как будет выглядеть договор, который должен быть одобрен местными властями. Предполагается, что соглашение будет действовать в течение трех лет.

В настоящее время в муниципалитете Копенгагена находятся около 2 800 украинских беженцев.

В мире,Виталий Кличко,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители