ООН выступила с призывом по ситуации в Нагорном Карабахе

«Генеральный секретарь подтверждает свои призывы к деэскалации напряженности и обеспечению свободного и безопасного передвижения по коридору в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями, он выражает свою поддержку посредническим усилиям», — сказано в заявлении.