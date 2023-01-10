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1 час назад

На Украине вскрыли схему выезда из страны через фиктивные браки

Lenta.ru

Нелегальную схему переправы через границу мужчин призывного возрасте вскрыли сотрудники миграционной полиции Украины в Житомирской области, передает агентство «Укринформ» со ссылкой на представителя силовых структур республики. Украинцы фиктивно женились на материях-одиночках, чтобы покинуть страну.

На Украине вскрыли схему выезда из страны через фиктивные браки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Полиция страны задержала жителя Винницы, который находил «отцов» и жительницу того же города, которая искала матерей-одиночек. За оформление фиктивного брака женщинам предлагали 500 долларов, мужчины же платили от 3 тысяч долларов.

В октябре Генпрокуратура Украины раскрыла схему выезда призывников под видом студентов и волонтеров. Желающие воспользоваться таким каналом платили от 4500 до 5500 долларов.

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