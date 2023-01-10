В Перу 17 человек погибли в антиправительственных протестах

В Перу в антиправительственных столкновениях возле аэропорта Хулиака на юго-востоке страны погибли 17 человек. Об этом пишет Deutsche Welle (DW, внесено в реестр СМИ-иноагентов).

Ранее стало известно, что спустя менее чем неделю пребывания у власти новоизбранный президент Перу Болуарте объявила о переносе выборов лидера страны на два года раньше — они пройдут в 2024 году. Такое решение было принято на фоне многотысячных протестов, начавшихся после отстранения экс-президента Педро Кастильо от должности.