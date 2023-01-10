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1 час назад

В Перу 17 человек погибли в антиправительственных протестах

Lenta.ru

В Перу в антиправительственных столкновениях возле аэропорта Хулиака на юго-востоке страны погибли 17 человек. Об этом пишет Deutsche Welle (DW, внесено в реестр СМИ-иноагентов).

В Перу 17 человек погибли в антиправительственных протестах
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Издание сообщает, что протестующие, требовавшие отставки действующего президента Перу Дины Болуарте, попытались силой проникнуть в аэропорт, где произошло столкновение с представителями органов правопорядка, приведшее к смертям.

Ранее стало известно, что спустя менее чем неделю пребывания у власти новоизбранный президент Перу Болуарте объявила о переносе выборов лидера страны на два года раньше — они пройдут в 2024 году. Такое решение было принято на фоне многотысячных протестов, начавшихся после отстранения экс-президента Педро Кастильо от должности.

8 декабря полиция Перу задержала Педро Кастильо. 7 декабря конгресс Перу объявил импичмент президенту страны. Его обвинили в коррупции и отстранили от должности из-за «постоянной моральной недееспособности».

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