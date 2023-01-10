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37 минут назад

В США нашли секретные документы времен вице-президентства Байдена

Никита Бородкин

В аналитическом Центре дипломатии и глобального взаимодействия имени президента США Джо Байдена обнаружили порядка десяти секретных документов времен вице-президентства нынешнего главы Соединенных Штатов. Об этом сообщает телеканал CBS News со ссылкой на собственные источники.

В США нашли секретные документы времен вице-президентства Байдена
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что бумаги были обнаружены в начале ноября в преддверии промежуточных выборов доверенными лицами Байдена. Документы хранились в одной коробке вместе с обычными материалами, которые не имеют секретных данных, в здании, которое использовалось американским президентом с 2017 по 2019 год. Какая именно информация в них содержалась неизвестно, однако источники утверждают, что она не касается ядерной тематики.

О находке доверенные лица американского лидера уведомили Национальный архив США, сотрудники которого позднее обратились в Министерство юстиции Соединенных Штатов. Глава ведомства Меррик Гарланд поручил прокурору страны в северном округе выяснить происхождение секретных материалов, а также то, как они оказались в аналитическом центре. Отмечается, что сам Байден не знал об их содержании, а об обнаружении документов главе Белого дома рассказал адвокат.

Проверка является предварительным шагом, после которого глава Минюста должен будет решить, необходимо ли дальнейшее расследование, а также назначение спецпрокурора, который занялся бы этим делом.

Байден начал готовиться к переизбранию

Напомним, что ранее схожая ситуация произошла и с бывшим президентом США Дональдом Трампом. В августе 2022 года ФБР провело обыски в его имении в Мар-а-Лаго — в ходе своей работы агенты спецслужбы обнаружили более 100 документов, которые содержат секретные сведения. Газета The Washington Post сообщала, что в них могли быть «чувствительные разведданные» об Иране и Китае.

В мире,Джозеф Байден,Дональд Трамп,ФБР,
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