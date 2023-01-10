В США нашли секретные документы времен вице-президентства Байдена

В аналитическом Центре дипломатии и глобального взаимодействия имени президента США Джо Байдена обнаружили порядка десяти секретных документов времен вице-президентства нынешнего главы Соединенных Штатов. Об этом сообщает телеканал CBS News со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что бумаги были обнаружены в начале ноября в преддверии промежуточных выборов доверенными лицами Байдена. Документы хранились в одной коробке вместе с обычными материалами, которые не имеют секретных данных, в здании, которое использовалось американским президентом с 2017 по 2019 год. Какая именно информация в них содержалась неизвестно, однако источники утверждают, что она не касается ядерной тематики.

О находке доверенные лица американского лидера уведомили Национальный архив США, сотрудники которого позднее обратились в Министерство юстиции Соединенных Штатов. Глава ведомства Меррик Гарланд поручил прокурору страны в северном округе выяснить происхождение секретных материалов, а также то, как они оказались в аналитическом центре. Отмечается, что сам Байден не знал об их содержании, а об обнаружении документов главе Белого дома рассказал адвокат.

Проверка является предварительным шагом, после которого глава Минюста должен будет решить, необходимо ли дальнейшее расследование, а также назначение спецпрокурора, который занялся бы этим делом.